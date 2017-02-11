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Баранчик побил Рамоса, поднявшись после нокдауна

Все судьи признали победителем белорусского боксера

  • 11.02.2017 13:45
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sportnaviny.com. Иван Баранчик
© sportnaviny.com. Иван Баранчик

Перспективный белорусский боксер первого полусреднего веса Иван Баранчик (14-0, 10 КО) одержал победу в непростом и очень зрелищном бою с американцем Абелем Рамосом (17-2-2, 12 КО).

Бой проходил на встречных курсах, и в третьем раунде оба боксера прочувствовали на себе жесткость настила ринга - сначала Баранчик отправил Рамоса в нокдаун ударом справа, но потом сам оказался в нокдауне после левого бокового в исполнении американца.

В четвертом раунде война в ринге продолжилась: сначала Рамос потряс Баранчика, но потом Иван отправил его в нокдаун. Впрочем, досрочно закончить бой не удалось никому из боксеров, и он продлился все 10 раундов. По окончании поединка все трое судей отдали победу Ивану Баранчику со счетом 97:92, 97:93 и 99:91.

Источник — Boxingnews

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