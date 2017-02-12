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Ломаченко готов драться с Гарсией

Украинский боец хочет провести поединок с американцем

  • 12.02.2017 12:17
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас в интервью Boxing Scene заявил, что Ломаченко готов провести бой с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Майки Гарсией.

«Ломаченко сказал мне, что с удовольствием побоксировал бы с Гарсией», - сказал Эгис Климас.

Менеджер украинского чемпиона также добавил, что Ломаченко готов боксировать и с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, но Климас не верит, что Пакьяо спустится с полусреднего в легкий вес.

Источник — Boxingnews

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