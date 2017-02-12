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Деонтей УАЙЛДЕР: «Головкин побьет Альвареса»

Американский боксер отдает предпочтение казахстанскому бойцу

  • 12.02.2017 14:28
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что если произойдет один из самых ожидаемых в мире бокса поединков, бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, победу в нем одержит Головкин.

«Мне нравятся шансы Головкина в таком бою. Я считаю, что и Лара побил Канело, хотя ему и не отдали победу. Вот говорят, что Лара бегал, но на самом деле он сделал то, что нужно было сделать для победы. Я считаю, что он провел отличный бой, а Канело проиграл.

Головкин же - более агрессивный боец, он готов драться и не боится наносить удары. Я думаю, что Головкин - более жесткий боец ​​из этих двух (Головкина и Алвьареса - boxingnews.com.ua), и если бы мне нужно было выбирать победителя, я бы поставил на Головкина», - сказал Деонтей Уайлдер в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Источник — Boxingnews

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