Деонтей УАЙЛДЕР: «Головкин побьет Альвареса»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что если произойдет один из самых ожидаемых в мире бокса поединков, бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, победу в нем одержит Головкин.

«Мне нравятся шансы Головкина в таком бою. Я считаю, что и Лара побил Канело, хотя ему и не отдали победу. Вот говорят, что Лара бегал, но на самом деле он сделал то, что нужно было сделать для победы. Я считаю, что он провел отличный бой, а Канело проиграл.

Головкин же - более агрессивный боец, он готов драться и не боится наносить удары. Я думаю, что Головкин - более жесткий боец ​​из этих двух (Головкина и Алвьареса - boxingnews.com.ua), и если бы мне нужно было выбирать победителя, я бы поставил на Головкина», - сказал Деонтей Уайлдер в интервью On The Ropes Boxing Radio.