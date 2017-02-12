Кличо – Джошуа: большая война двух телегигантов

На этой неделе все ждали еще одного важного решения, касающегося запланированного на 29 апреля поединка украинского и британского боксеров: какой кабельный телеканал будет транслировать этой бой в США. Пока что ответ не получен, и, судя по всему, между двумя американскими телегигантами разворачивается большая война.

Руководители спортивных, в частности боксерских направлений обоих каналов – Питер Нельсон (НВО) и Стивен Эспиноза (Showtime) – присутствовали на состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции Кличко и Джошуа. Как отмечают американские журналисты, очень редко на каком-то мероприятии можно встретить Нельсона и Эспинозу вместе. Причина проста: каждый из каналов хочет заполучить поединок, который обещает стать одним из самых рейтинговых боев года.

Владимир имеет опыт сотрудничества с НВО, у Джошуа – долгосрочный контракт с Showtime, а у канала — большие планы на британского боксера. Рассматривался вариант, при котором поединок Джошуа – Кличко покажут оба телеканала одновременно, но, видимо, от такой возможности решили отказаться. Или же ждут решения промоутера Джошуа Эдди Хирна, который должен выбрать канал-транслятор. Понятное дело, после договоренностей с командой Кличко.

«Мы активно работаем над получением прав на трансляцию этого поединка в США, но сделка еще далека от завершения, — рассказал руководитель боксерского направления Showtime Стивен Эспиноза в комментарии Forbes. – Мы первая кабельная сеть в США, которая транслировала бои Джошуа на профессионально ринге, и сделаем все возможное, чтобы наши абоненты получили возможность увидеть бой Кличко – Джошуа. К тому же, у нас есть долгосрочные отношения с Энтони, и мы надеемся, что Джошуа будет с нами в течение длительного времени».

НВО не стал комментировать ход переговоров, но, понятное дело, канал не станет отказываться от трансляции поединка, на который продано уже 90 000 билетов и в котором на ринге встретятся два из лучших супертяжеловесов в современном боксе. По неофициальной информации, один из главных козырей НВО, в случае получения прав на трансляцию – показ боя в сети, а не в формате PPV.

Оснований для такого хода достаточно. По крайней мере, в последний большой телевизионный уик-энд Showtime одержал локальную победу над НВО. Тогда, когда на первом шли бои Фрэмптон – Сантак Крус, и Гарсия – Златичанин, а на втором – Миура – Роман и Варгас – Берчельт. Тогда, бой Фрэмптон – Санта Крус собрал в среднем 587 000 зрителей с пиковой нагрузкой в 643 000, а поединок Гарсия – Златичанин - 544 000 (в среднем) и 671 000 (пиковая). Пик трансляции НВО — 552 000 — выпал на поединок андеркарда — Миура – Роман (в среднем – 491 000). Главный поединок вечера – Варгас – Берчельт – собрал 497 000 зрителей в среднем (пиковый показатель – 552 000). И если HBO позволит Showtime выиграть торги на поединок Кличко – Джошуа, можно будет говорить, что в США появился новый чемпион среди кабельных телеканалов. Тем более что канал сделал серьезную заявку на лидерство, заполучив бой Кит Турман – Денни Гарсия и поставив его в прайм на вечер 4-го марта.

С другой стороны, как отмечают американские обозреватели, учитывая бОльшую абонентскую базу и финансовые возможности, НВО может выиграть торги, просто предложив больше денег.

«Когда в ринг выйдет чемпион мира, олимпийский чемпион, красивый, красноречивый и впечатляющий боксер с сильным ударом и отличным рекордом, думаю, любой телеканал желал бы заполучить его бой», — говоря о Джошуа, в комментарии Forbes отмечал Эспиноза.

Однако и НВО сдаваться не собирается. Канал имеет длительную и легендарную боксерскую историю. Да и большинство боев, организованных телеканалом с 1973 года с поединка Форман – Фрейзер, были успешными. Пока что поединок Кличко – Джошуа выглядит не менее впечатляющим, а борьба за него между телеканалами захватывает не меньше, чем предстоящий бой.