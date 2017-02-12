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Джеймс Али Башир больше не будет тренировать Александра Усика

В дальнейшем украинский боксер будет тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко

  • 12.02.2017 18:42
  • 2036 просмотров
  • 4 комментария
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fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир
© fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, с которым он работал с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.

Причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    ditr
      ditr, 12.02.2017 18:55
    -7
    верное решение, уверен анатолий ломаченко с баширом на разных уровнях. как говорил ковалев про американских тренеров: "Повесил полотенце на плечо и уже считает себя тренером".
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    Comraddm
      Comraddm, 12.02.2017 18:57
    -4
    Интересная новость.
    Что между ними произошло?
    Последний бой Усику под руководством Башира дался очень тяжело, был виден явный просчет в стратегии.
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    Александр Зигаренко
      Александр Зигаренко, 12.02.2017 19:26
    -2
    как по мне,то это даже лучше для Усика.при Башире он каким то однообразным стал..но это лишь мое мнение
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    plazom
    plazom, 12.02.2017 19:30
    0
    посмотрим что с этого получится
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