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Александр УСИК: «Понял, что тренировок Башира мне уже недостаточно»

Украинский боксер прокомментировал расставание с тренером

  • 12.02.2017 22:14
  • 1229 просмотров
  • 1 комментария
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K2 Promotions. Александр Усик и Джеймс Али Башир
© K2 Promotions. Александр Усик и Джеймс Али Башир

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал уход Джеймса Али Башира из команды:

«Башир - хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться как и общались». 

Источник — K2 Promotions

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Комментарии
    bonv
      bonv, 12.02.2017 22:46
    0
    Поживемо - побачимо, як то буде..
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