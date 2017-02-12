Александр УСИК: «Понял, что тренировок Башира мне уже недостаточно»

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал уход Джеймса Али Башира из команды:
«Башир - хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться как и общались».
Источник — K2 Promotions
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