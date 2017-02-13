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Хьюи ФЬЮРИ: «Я – лучший супертяжеловес в мире»

22-летний британец не обладает излишней скромностью

  • 13.02.2017 09:38
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22-летний британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, заговорил в стиле своего кузена Тайсона Фьюри, назвав лучшим супертяжеловесом мира... себя:

«Я считаю Джозефа Паркера одним из лучших супертяжей мира на данный момент, бой с ним будет классным. Но я уверен, что я лучший супертяжеловес в мире, и я собираюсь доказать это. Мне все равно, что покажет Паркер - у меня будет ответ на все», - сказал Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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