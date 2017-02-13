Хьюи ФЬЮРИ: «Я – лучший супертяжеловес в мире»

и зачем проводить такие спаррингы? подилились на две команды и гоняли бы, зрелища по больше было...

Тарас мы с тобой !а суркис получит свое чепушила,завидует

ну и бреееед. Сами же придумали такие правила. Неважно игрок шахтера или кто в такой ситуации.Сам...

Для таких недалеких мне нужно было писать Шахтер и Степаненко задумали аферу как сплавить карточк...

В следующий раз будет становиться не перед мячом или тянуть время, а подкатываться под соперника,...

Реально же бред

Типо это лично Степа сливал! А тренерский штаб и установки тут не причем, ни-ни

Сподіваюся це можна якось виправити.А так Малишеву зіграти нагода.