ШАТЕРНИКОВА: «Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко»

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала уход из тренерского штаба Александра Усика опытного специалиста Джеймса Али Башира.
«Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник авторитет — это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Украине. Теперь когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич как и прежде, будет его тренером и наставником», — сказала Шатерникова.
Источник — Sportarena
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