ШАТЕРНИКОВА: «Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко»

Мы помним скандальный случай в Лиге чемпионов сезона 2010/11 с участием футболистов мадридского «...

Тут бамбасские штуки не катят.

Обоє рябоє... що сабо, що джуніор. Потім почали заробляти на откатах врозь - через що одному дове...

спочатку нехай паспорт отримає! За нього довідки про предків ніхто не збиратиме!

Так там удара и не было, он его нежно погладил

тебя что уже перевели, а ПНР на каком этаже , там где "буйные" или выше ?

ХНР - хронические неврозные расстройства, именно в этом отделении Кащенко, лежит пациент с ником ...