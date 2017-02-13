Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ШАТЕРНИКОВА: «Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко»

Ведущий украинский эксперт в области бокса — о смене тренера Александра Усика

  • 13.02.2017 14:31
  • 657 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Валсилий Ломаченко, Александр Усик и Анатолий Ломаченко
© klitschko-brothers.com. Валсилий Ломаченко, Александр Усик и Анатолий Ломаченко

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала уход из тренерского штаба Александра Усика опытного специалиста Джеймса Али Башира.

«Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник авторитет — это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Украине. Теперь когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич как и прежде, будет его тренером и наставником», — сказала Шатерникова.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    st_Devil
      st_Devil, 13.02.2017 14:42
    +1
    Ну із возз’єднанням! Кумів до перемог і красивих боїв!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.