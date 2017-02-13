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Мэнни Пакьяо предложил фанатам выбрать ему следующего соперника

Филиппинец опубликовал опрос в социальных сетях

  • 13.02.2017 14:48
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gazetavv.com. Мэнни Пакьяо
© gazetavv.com. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо предложил своим фанатом подобрать ему соперника в бою, который пройдет в ОАЭ. Опрос был опубликован в Твиттере.

«Против кого вы бы вы хотели, чтобы я провел следующий бой в ОАЭ?» - написал Пакьяо и предложил на выбор Амира Хана и Келла Брука из Великобритании, а также австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.

Ранее менеджер Пакьяо Боб Арум заявлял, что 38-летний боксер проведет четыре поединка в 2017 году. Также промоутер сообщал о том, что следующий бой филиппинца состоится в Австралии против Джеффа Хорна.

В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.

Источник — ТАСС

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