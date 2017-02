Мэнни Пакьяо предложил фанатам выбрать ему следующего соперника

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо предложил своим фанатом подобрать ему соперника в бою, который пройдет в ОАЭ. Опрос был опубликован в Твиттере.

«Против кого вы бы вы хотели, чтобы я провел следующий бой в ОАЭ?» - написал Пакьяо и предложил на выбор Амира Хана и Келла Брука из Великобритании, а также австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.

Who do you want me to fight next in the UAE?