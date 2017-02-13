Атакующий защитник «Нью-Орлеана» Бадди Хилд был удален за то, что ударил рукой между ног центрового «Сакраменто» ДеМаркуса Казинса во время матча регулярного чемпионата между их командами.
Инцидент произошел спустя некоторое время после того, как сам Казинс получил технический фол, когда отмахнулся рукой в лицо мощному форварду «Пеликэнс» Донатасу Мотеюнасу.
Источник — Планета Баскетбол
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