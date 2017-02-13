Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деонтей УАЙЛДЕР: «Команда Поветкина знает, в чем они виноваты»

Американский боксер уверен, что судебное разбирательство с россиянином завершится полным успехом

  • 13.02.2017 19:47
  • 257 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что выиграет судебную тяжбу у Александра Поветкина, а возникшая ситуация не помешает ему должным образом подготовиться к бою против Джеральда Вашингтона, который запланирован на 25 февраля.

В Нью-Йорке продолжают судебные разбирательства между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным. Команда американца обвиняет россиянина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.

«Это немного отвлекает, но я с этим хорошо справляюсь, - цитирует Уайлдера www. ringside24.com - Я просто готов к тому, что это когда-то закончится. Мне просто кажется, что это немного сумасшедшая ситуация, и что она должна закончиться в суде. Команда Поветкина знает, в чем они виноваты, но решение будут принимать присяжные. Как сказал в суде мой адвокат: «Это случай, в котором не нужны доказательства». И я на тысячу процентов с ним согласен. Мы находимся в суде, и пусть присяжные решат, как быть. Но я чувствую, что мои позиции сильны и что присяжные вынесут решение в мою пользу».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.