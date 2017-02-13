Деонтей УАЙЛДЕР: «Команда Поветкина знает, в чем они виноваты»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что выиграет судебную тяжбу у Александра Поветкина, а возникшая ситуация не помешает ему должным образом подготовиться к бою против Джеральда Вашингтона, который запланирован на 25 февраля.

В Нью-Йорке продолжают судебные разбирательства между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным. Команда американца обвиняет россиянина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.

«Это немного отвлекает, но я с этим хорошо справляюсь, - цитирует Уайлдера www. ringside24.com - Я просто готов к тому, что это когда-то закончится. Мне просто кажется, что это немного сумасшедшая ситуация, и что она должна закончиться в суде. Команда Поветкина знает, в чем они виноваты, но решение будут принимать присяжные. Как сказал в суде мой адвокат: «Это случай, в котором не нужны доказательства». И я на тысячу процентов с ним согласен. Мы находимся в суде, и пусть присяжные решат, как быть. Но я чувствую, что мои позиции сильны и что присяжные вынесут решение в мою пользу».