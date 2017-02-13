Cуд постановил, что Поветкин принимал мельдоний уже после его запрета

Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года. Данный вердикт был вынесен в понедельник в суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Таким образом, в судебном разбирательстве между Поветкиным и американским боксером Деонтеем Уайлдером жюри приняло решение в пользу последнего. Этот вердикт присяжные вынесли после обсуждения, продолжавшегося около часа. Слушания по данному делу состоялись на прошлой неделе.

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», - сказал руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«В первой инстанции мы уступили, в США достаточно сложно судиться. Будем идти дальше, доказывать судье. Сколько будет идти разбирательство? Еще недели, может быть месяцы», - добавил собеседник агентства.

Старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющего интересы Поветкина, заявил, что несмотря на решение присяжных, боксер не будет дисквалифицирован. «У нас завершились слушания, завершился суд присяжных. Мы потерпели первое поражение в этой войне. Речи о дисквалификации Поветкина не идет», - сказал адвокат.

До оглашения вердикта адвокат рассказал, что благоприятное решение присяжных для той или иной стороны будет иметь важное, возможно, определяющее значение, но не станет окончательной победой. Он отметил, что процесс будет идти еще минимум полгода.

По его словам, проигравшая сторона может просить суд проигнорировать вердикт присяжных и принять самостоятельное решение. Также он отметил, что проигравшие могут попросить о созыве нового жюри, так как были допущены существенные процедурные нарушения, и подать апелляцию.