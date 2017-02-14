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Питер ФЬЮРИ: «Новая Зеландия – худшее место для боя Хьюи и Паркера»

Отец британского боксера надеется, что поединок перенесут в другое место

  • 14.02.2017 08:44
  • 213 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Питер Фьюри
© klitschko-brothers.com. Питер Фьюри

Питер Фьюри, отец британского боксера Хью Фьюри и дядя Тайсона Фьюри считает, что Окленд  - не самое подходящее место для проведения боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO между его сыном и новозеландцем Джозефом Паркером.

Поединок запланирован на 1 апреля и, по предварительным данным, должен состояться в крупнейшем городе страны – Окленде. Правда, в последнее время появилась информация, что бой могут перенести в Англию. В частности, в Манчестер.

Место проведения поединка выбирает промоутерская компания Паркера - DUCO Events, выгравшая торги за сумму, чуть превышающую 3 миллиона долларов. И хотя отец Фьюри хочет, чтобы бой прошел в родном городе для Питера – Манчестере, он сам понимает, что драться, скорее всего, придется в Окленде.

«На данный момент худшее место для проведения такого боя – Новая Зеландия, - цитирует Питера Фьюри stuff.co.nz. – Мы хотели, чтобы поединок прошел в другой стране, но пока никакой информации нет. Хотя, при выборе места проведения боя учитываются и возможные доходы от поединка, так что все может быть».

По словам Питера Фьюри, промоутеры Хью - Фрэнк Уоррен и Майк Хеннесси рассчитывали на прошлой неделе «получить» уже окончательное место проведения поединка, однако пока этого не случилось. «Моя же задача – подготовить Хью к пока что самому важному бою в его жизни, и это то, чем я буду заниматься», - резюмировал Питер.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Явам Неверю
      Явам Неверю, 14.02.2017 09:16
    0
    нокаутируют этого НЕДОцыгана
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    darvey77
      darvey77, 14.02.2017 09:23
    +1
    так какие проблемы, выиграй торги и проводи в Манчестере. ах денег зажал, ну так сиди и не ной
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