Макс Бурсак сразится c Хильберто Рамиресом за титул чемпиона мира WBO

Украинский боксер Макс Бурсак вновь получил право на титульный бой. Экс-чемпион Европы станет соперником чемпиона мира в суперсреднем весе по версии Всемирной боксерской организации, мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0-0, 24 КО). Поединок пройдет 22 апреля в Калифорнии.

Как сообщает BoxingScene, об этом рассказал мексиканский промоутер Хесус Запари, который совместно с компанией Top Rank Боба Арума представляет интересы Рамиреса. По его информации, изначально планировалось, что Рамирес проведет свой бой в андеркарте поединка Мэнни Пакьяо, но от этих планов в итоги пришлось отказаться.

«Боб Арум предложил на дату 22 апреля и бой против Бурсака, - цитирует издание Запари. – Мы думали, что Рамирес будет драться в андеркарте боя Пакьяо, но сторона филиппинского боксера еще не приняла решение о проведении поединка именно в эту дату. Поэтому было принято решение провести бой Рамирес – Бурсак в Калифорнии. Думаю, что оно устроит всех, а мы уже давно хотели устроить поединок в этом штате».

Рамирес – первый мексиканский боксер, выигравший титул в суперсреднем весе: в апреле прошлого года он победил Артура Абрахама. Первая защита титула у мексиканца была назначена на 23 июля 2016-го, однако он не смог выйти в ринг из-за травмы руки. Так что бой против Бурсака 33-4-1,15 КО) станет для Рамиреса дебютной защитой титула.