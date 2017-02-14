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Макс Бурсак сразится c Хильберто Рамиресом за титул чемпиона мира WBO

Бой пройдет 22-го апреля в Калифорнии

  • 14.02.2017 09:18
  • 203 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Макс Бурсак
© klitschko-brothers.com. Макс Бурсак

Украинский боксер Макс Бурсак вновь получил право на титульный бой. Экс-чемпион Европы станет соперником чемпиона мира в суперсреднем весе по версии Всемирной боксерской организации, мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0-0, 24 КО). Поединок пройдет 22 апреля в Калифорнии.

Как сообщает BoxingScene, об этом рассказал мексиканский промоутер Хесус Запари, который совместно с компанией Top Rank Боба Арума представляет интересы Рамиреса. По его информации, изначально планировалось, что Рамирес проведет свой бой в андеркарте поединка Мэнни Пакьяо, но от этих планов в итоги пришлось отказаться.

«Боб Арум предложил на дату 22 апреля и бой против Бурсака, - цитирует издание Запари. – Мы думали, что Рамирес будет драться в андеркарте боя Пакьяо, но сторона филиппинского боксера еще не приняла решение о проведении поединка именно в эту дату. Поэтому было принято решение провести бой Рамирес – Бурсак в Калифорнии. Думаю, что оно устроит всех, а мы уже давно хотели устроить поединок в этом штате».

Рамирес – первый мексиканский боксер, выигравший титул в суперсреднем весе: в апреле прошлого года он победил Артура Абрахама. Первая защита титула у мексиканца была назначена на 23 июля 2016-го, однако он не смог выйти в ринг из-за травмы руки. Так что бой против Бурсака 33-4-1,15 КО) станет для Рамиреса дебютной защитой титула.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.02.2017 09:31
    0
    сильно не бейте но странный выбор чемпиона, 69 номер рейтинга да и с годовым простоем, странно
    хотя рад за Бурсака, такая возможность стать чемпионом
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