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Макгрегор и Мейвезер договорились по финансовой стороне возможного боя

Дата мегапоединка может быть объявлена в течение ближайших двух недель

  • 14.02.2017 12:52
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thesun.ie. Конор Макгрегор
© thesun.ie. Конор Макгрегор
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор и американский боксер Флойд Мейвезер-младший достигли договоренности по финансовой стороне их возможного боя.
 
В мае 2016 года СМИ сообщили, что Мейвезер-младший и Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению, сообщает The Irish Sun.
 
Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить $100 млн за поединок, а в январе Мейвезер-младший сообщил, что предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции.
 
Минимальной цифрой своего дохода от возможного боя Флойд Мейвезер-младший считает $100 млн.

Источник — Газета.ru

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