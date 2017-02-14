Макгрегор и Мейвезер договорились по финансовой стороне возможного боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор и американский боксер Флойд Мейвезер-младший достигли договоренности по финансовой стороне их возможного боя.

В мае 2016 года СМИ сообщили, что Мейвезер-младший и Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению, сообщает The Irish Sun.

Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить $100 млн за поединок, а в январе Мейвезер-младший сообщил, что предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции.

Минимальной цифрой своего дохода от возможного боя Флойд Мейвезер-младший считает $100 млн.