WBC может применить дополнительные санкции к Поветкину

WBC может применить дополнительные санкции к россиянину Александру Поветкину после вердикта суда присяжных. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

В понедельник коллегия присяжных в Нью-Йорке вынесла вердикт, согласно которому Поветкин употреблял мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года. В настоящее время в отношении россиянина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

«Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами. В ближайшее время мы выпустим официальное решение по данному расследованию», - заявил Сулейман, отвечая на вопрос о новых санкциях в отношении Поветкина.

Ранее старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, сообщил, что проигравшая сторона может просить суд проигнорировать вердикт присяжных и принять самостоятельное решение. Также он отметил, что проигравшие могут попросить о созыве нового жюри и подать апелляцию. По его словам, этот судебный процесс будет идти еще минимум полгода.

WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.