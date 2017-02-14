Владимир КЛИЧКО: «Менеджер Питера называл меня «ходячим мертвецом»

Разнылись тут "не по футбольному". Зато по-человечески. А что, надо было невиновного иг...

Ура,чим менше дунецьких тим краще!

Может, стоило более ответственно подходить к эксплуатации того стадиона, на котором уже играешь? ...

ахахахахха, об этой команде будут жалеть и вспоминать в последнюю очередь. Вообще не потеря для у...