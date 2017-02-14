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Владимир КЛИЧКО: «Менеджер Питера называл меня «ходячим мертвецом»

Украинский боксер вспомнил моменты, когда его уже списывали со счетов

  • 14.02.2017 17:50
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко , которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит провести поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO против Энтони Джошуа, вспомнил свой первый бой в столице Британии, а также напомнил, как его уже списывали со счетов.

«Когда я впервые дрался с Сэмюэлем Питером, его менеджер называл меня «ходячим мертвецом», но, как видите, этот мертвец идет уже очень долго, - цитирует Владимира Worldboxingnews.

Вспомнил Владимир и свой первый бой в Лондоне, состоявшийся в 2000-м году, в андеркарте поединка Льюис – Бота (тогда Кличко досрочно победил Монте Барретта).«Когда я впервые дрался в Лондоне, Джошуа было всего 10 лет. С ума сойти, как быстро летит время».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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