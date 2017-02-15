Бернд БЕНТЕ: «Бой на Уэмбли и 90 000 зрителей - поединок мечты»

Управляющий директор Klitschko management group заявил, что запланированный на 29 апреля поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа – идеальный бой в плане зрительского интереса.
По мнению Бенте, опыт Владимира может стать для украинца ключом к успеху в бою против британца. Как сообщает Worldboxingnews, менеджер Кличко надеется, что совсем скоро станет известно, какой из американских кабельных каналов - Showtime или HBO – будет транслировать бой в США. А предстоящий поединок Кличко – Джошуа Бенте называет идеальным с точки зрения зрительского интереса. «Бой на «Уэмбли» в присутствии 90 000 зрителей – это поединок мечты для любого промоутера», - заявил Бенте.
Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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