Промоутер Уайлдера: «Даже суд присяжных назвал Поветкина мошенником»

Промоутер чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера Лу ДиБелла в интервью ESPN прокомментировал решение суда присяжных о том, что российский супертяжеловес Александр Поветкин принимал запрещенный препарат мельдоний после его запрета, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

«Главное, что хорошо в нашей судебной системе - это то, что когда факты на твоей стороне, и ты говоришь правду - ты выигрываешь (процесс)», - сказал ДиБелла в комментарии ESPN.

Также он уверен, что данное решение суда присяжных поможет ему и Уайлдеру в другом процессе против Поветкина и его промоутера Андрея Рябинского, требующего моральной компенсации в размере 34,5 миллиона долларов за то, что ДиБелла и Уайлдер назвали Поветкина мошенником.

«Думаю, можно смело ставить на то, что я могу не волноваться об их иске о якобы клевете, базирующемся на том, что я назвал Поветкина мошенником. Вот теперь суд присяжных назвал Поветкина мошенником. И то, что судьям на принятие этого решения потребовалось лишь чуть более 30 минут, говорит о многом», - сказал Лу ДиБелла.