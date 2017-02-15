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Промоутер Уайлдера: «Даже суд присяжных назвал Поветкина мошенником»

Лу ДиБелла не переживает по поводу иска о клевете со стороны российского боксера

  • 15.02.2017 15:32
  • 207 просмотров
  • 2 комментария
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reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Промоутер чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера Лу ДиБелла в интервью ESPN прокомментировал решение суда присяжных о том, что российский супертяжеловес Александр Поветкин принимал запрещенный препарат мельдоний после его запрета, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

«Главное, что хорошо в нашей судебной системе - это то, что когда факты на твоей стороне, и ты говоришь правду - ты выигрываешь (процесс)», - сказал ДиБелла в комментарии ESPN.

Также он уверен, что данное решение суда присяжных поможет ему и Уайлдеру в другом процессе против Поветкина и его промоутера Андрея Рябинского, требующего моральной компенсации в размере 34,5 миллиона долларов за то, что ДиБелла и Уайлдер назвали Поветкина мошенником.

«Думаю, можно смело ставить на то, что я могу не волноваться об их иске о якобы клевете, базирующемся на том, что я назвал Поветкина мошенником. Вот теперь суд присяжных назвал Поветкина мошенником. И то, что судьям на принятие этого решения потребовалось лишь чуть более 30 минут, говорит о многом», - сказал Лу ДиБелла.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 15.02.2017 15:59
    +2
    мокшанский мешок мошенник
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    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 15.02.2017 16:27
    0
    Прям черная полоса какая-то настала у страны Мельдонии. Буцает ногами кто хочет уже этого полудохлого медведя.
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