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Питер ФЬЮРИ: «Паркер – не слабак, но и Хьюи силен»

Тренер британского боксера поделился ожиданиями от поединка

  • 15.02.2017 17:55
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klitschko-brothers.com. Питер Фьюри
© klitschko-brothers.com. Питер Фьюри

Отец и тренер британского супертяжеловеса Хьюи Фьюри Питер Фьюри в комментарии Fightnews.com заявил, что понимает всю серьезность вызова, который будет стоять перед его сыном Хьюи Фьюри 1 апреля в бою с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я высоко ранжируют Джозефа Паркера и его команду - они настоящие профессионалы. Паркер - не слабак, он один из лучших супертяжей мира. Паркер станет самым серьезным соперником из всех, с кем дрался Хьюи, но и Хьюи будет сильнейшим его соперником тоже», - сказал Питер Фьюри.

Источник — Boxingnews

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