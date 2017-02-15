Питер ФЬЮРИ: «Паркер – не слабак, но и Хьюи силен»

Отец и тренер британского супертяжеловеса Хьюи Фьюри Питер Фьюри в комментарии Fightnews.com заявил, что понимает всю серьезность вызова, который будет стоять перед его сыном Хьюи Фьюри 1 апреля в бою с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером.
«Я высоко ранжируют Джозефа Паркера и его команду - они настоящие профессионалы. Паркер - не слабак, он один из лучших супертяжей мира. Паркер станет самым серьезным соперником из всех, с кем дрался Хьюи, но и Хьюи будет сильнейшим его соперником тоже», - сказал Питер Фьюри.
Источник — Boxingnews
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