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ЛОМАЧЕНКО: «Надеялся, что в этом дивизионе чемпионы не будут трусами»

Но украинский боксер признался, что ошибся в своих ожиданиях

  • 16.02.2017 09:06
  • 1342 просмотров
  • 6 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко
© klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором легком весе Василий Ломаченко прокомментировал запланированный на 8 апреля бой против чемпиона мира WBA Джейсона Сосы, а также раскритиковал других обладателей титулов в своем дивизионе.

Украинец поблагодарил своего будущего соперника за согласие выйти в ринг, а также заявил, что собирается стать большим чемпионом. «Я хочу поблагодарить Сосу, он не такой, как другие чемпионы, - цитирует Ломаченко BoxingScene. - Он согласился, чтобы мы определили лучшего в своей весовой категории. Я перешел в 130 фунтов, надеясь, что чемпионы в этом дивизионе не будут такими же трусливыми, как те, что в 126. Пока получается, что я был не прав. Всем этим, якобы чемпионам, из 126 и 130 фунтов я хочу сказать: «Вы не чемпионы, вы бизнесмены. Плохие бизнесмены. Избегая рисков, вы обманываете фанатов бокса». Я пришел в профессиональный спорт для того, чтобы доказать мне и остальным, что я способен стать большим чемпионом. Мой следующий шаг к этому состоится 8 апреля. Увидимся там».

Бой Ломаченко - Соса пройдет 8 апреля в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США). На кону поединка будут стоять титулы WBO и WBA.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    pike1
      pike1, 16.02.2017 09:24
    +6
    Вася, не уподобляйся этим болтунам, меньше трёпа, больше дела, твои победы скажу сами все за тебя
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    Pavel Klodnicky
      Pavel Klodnicky, 16.02.2017 09:38
    0
    Титул WBA не будет на кону, Сосу его лишили на днях.
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    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 16.02.2017 09:47
    0
    Pavel Klodnicky, 16.02.2017 09:38
    Титул WBA не будет на кону, Сосу его лишили на днях.
    А что за вакантный у нас у боев не проводят?
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    Евгений Рабинович
      Евгений Рабинович, 16.02.2017 09:51
    0
    Вася уважаю.
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    Pavel Klodnicky
      Pavel Klodnicky, 16.02.2017 10:12
    +1
    За вакантный пояс проводят бой обычно первый и второй номера рейтинга, а не чемпион по другой версии с кем то. В случае Сосы, его лишили титула именно за намерение провести объеденительный бой с Ломаченко. Дело в том что у WBA есть ещё и супер чемпион в этом весе - Хесриэл Корралес и именно он и имел права проводить объединение титулов. Это если формально , а в реальности промоутеры Сосы просто не захотели платить WBA, ведь сохранить титул у их бойца шансов все равно нет.
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    Pavel Klodnicky
      Pavel Klodnicky, 16.02.2017 10:18
    0
    pike1, 16.02.2017 09:24
    Вася, не уподобляйся этим болтунам, меньше трёпа, больше дела, твои победы скажу сами все за тебя
    Чем больше трепа, тем больше внимания к боксеру, те больше денег, больше интереса публики, больше шансов организовать большие бои. Так что ваш совет не лучший. Наоборот надо вызывать всех, Пакьяо, Майки Гарсию, да даже Мейвезера. Кто молчит в тряпочку, тот будет в стороне и большие бои не получит, как бы хорошо не выступал. Потому что публике нужно шоу как в ринге так и вне его. Посмотрите где Мейвезер и Макгрегор по уровню заработков и вниманию публики и где великолепных технарь, непобедимый, но при этом тихий и молчаливый Гильермо Ригондо.
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