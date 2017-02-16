ЛОМАЧЕНКО: «Надеялся, что в этом дивизионе чемпионы не будут трусами»

Чемпион мира по версии WBO во втором легком весе Василий Ломаченко прокомментировал запланированный на 8 апреля бой против чемпиона мира WBA Джейсона Сосы, а также раскритиковал других обладателей титулов в своем дивизионе.

Украинец поблагодарил своего будущего соперника за согласие выйти в ринг, а также заявил, что собирается стать большим чемпионом. «Я хочу поблагодарить Сосу, он не такой, как другие чемпионы, - цитирует Ломаченко BoxingScene. - Он согласился, чтобы мы определили лучшего в своей весовой категории. Я перешел в 130 фунтов, надеясь, что чемпионы в этом дивизионе не будут такими же трусливыми, как те, что в 126. Пока получается, что я был не прав. Всем этим, якобы чемпионам, из 126 и 130 фунтов я хочу сказать: «Вы не чемпионы, вы бизнесмены. Плохие бизнесмены. Избегая рисков, вы обманываете фанатов бокса». Я пришел в профессиональный спорт для того, чтобы доказать мне и остальным, что я способен стать большим чемпионом. Мой следующий шаг к этому состоится 8 апреля. Увидимся там».

Бой Ломаченко - Соса пройдет 8 апреля в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США). На кону поединка будут стоять титулы WBO и WBA.