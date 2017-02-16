ДЖОШУА: «Я всегда хотел драться с лучшими. Моя цель – победить Кличко»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что понимает тех, кто ставит под сомнение его выбор боксировать сейчас с опытнейшим украинцем Владимиром Кличком, когда для самого Энтони это будет огромный скачок в уровне оппозиции.

«Я всегда хотел драться с лучшими. И хоть вопросы, которые задают люди, правильны - не слишком ли рано? Подготовили ли меня предыдущие оппоненты к этому бою? - но Бог не поставил бы меня перед той задачей, с которой я не могу справиться. Да, я буду драться с Владимиром Кличко перед 90 тысячами зрителей, но моя цель остается прежней – победа», - сказал Энтони Джошуа.