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ДЖОШУА: «Я всегда хотел драться с лучшими. Моя цель – победить Кличко»

Британский боксер серьезно настроен на бой с украинцем

  • 16.02.2017 09:49
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что понимает тех, кто ставит под сомнение его выбор боксировать сейчас с опытнейшим украинцем Владимиром Кличком, когда для самого Энтони это будет огромный скачок в уровне оппозиции.

«Я всегда хотел драться с лучшими. И хоть вопросы, которые задают люди, правильны - не слишком ли рано? Подготовили ли меня предыдущие оппоненты к этому бою? - но Бог не поставил бы меня перед той задачей, с которой я не могу справиться. Да, я буду драться с Владимиром Кличко перед 90 тысячами зрителей, но моя цель остается прежней – победа», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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