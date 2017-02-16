Будущий соперник Ломаченко отказался от титула чемпиона WBA

Следующий соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко американец Джейсон Соса принял решение отказаться от титула «регулярного» чемпиона WBA.

Об этом сообщил президент WBA Гильберто Мендоса.

Официально причиной своего отказа от титула Джейсон Соса назвал желание всецело сконцентрироваться на «бое, который может изменить его жизнь», но, конечно, любому здравомыслящему человеку понятно, что Джейсон просто не хотел платить комиссионные WBA из самого большого гонорара своей карьеры, тем более учитывая тот факт, что он не владел полноценным титулом чемпиона мира WBA, а всего лишь «регуляркой».