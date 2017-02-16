Спарринг-партнер Джошуа: «Энтони побьет Кличко»

Фрейзер Кларк, помогающий чемпиону мира в супертяжелом весе по версии IBF готовиться к запланированному на 29 апреля поединку против Владимира Кличко, рассказал о ходе тренировок Джошуа, а также сделал свой прогноз на предстоящий бой.

25-летний Фрейзер Кларк, выступающий за британские «Львиные сердца» во Всемирной серии бокса, находится в тренировочном лагере Энтони Джошуа. Боксер-любитель, работающий с Джошуа уже достаточно давно, подчеркивает невероятный прогресс чемпиона мира.

«Я тренировался Энтони еще до Олимпиады, - цитирует Кларка Вurtonmail. – Сейчас мы пробудем в его лагере около 12 недель, чтобы помочь Джошуа подготовиться к бою против Кличко. Глядя на его работу, вы можете с уверенностью сказать, насколько сильно он изменился. Энтони стал значительно лучше. Более того, его прогресс просто невероятен».

По словам Кларка, сейчас Джошуа сосредоточен на улучшении своих технических навыков. «У нас были 10-раундовые спарринги, в основном – работа на технику. Мы двигаемся постепенно. Лично я спарринговал с Энтони около трех-четырех раз в неделю. Но здесь, кроме меня, есть и другие боксеры. Очень хорошие».

Оценивая перспективы Джошуа в бою против Кличко, Кларк заявил, что не сомневается в победе Энтони. «Он в отличной форме и хорошем психологическом состоянии. Энтони – энергичен и голоден. Не думаю, что Кличко когда-то дрался с таким бойцом, как Джошуа. Думаю, что Энтони выиграет предстоящий бой».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.