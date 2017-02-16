Макгрегор может получить боксерскую лицензию и в Неваде

а ну все понятно, когда заканчиваются аргументы - начинается СуркисВСЕ КУПИЛ

то есть ты никогда не обвинял Суркиса в том что он устанавливает рамки кого брать кого нет ? про...

Янукович в свое время шапки тырил ! Две судимости . Обе анулированы ! Слава нашему Печерскому с...

Врешь ! Я никогда такого не говорил ! Что касается "рускоязычных". Назови мне хоть одн...