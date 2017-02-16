Макгрегор может получить боксерскую лицензию и в Неваде

Атлетическая комиссия Невады (NSAC) заинтересована в том, чтобы потенциальный поединок Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором по правилам бокса прошел именно в этом штате и готова выдать бойцу UFC боксерскую лицензию.
NSAC готова выдать ее Макгрегору после того, как он выплатит штраф, размер которого, как ожидается, будет уменьшен, сообщает «Чемпионат». Ранее Конор попросил NSAC провести повторное слушание по делу о беспорядках на пресс-конференции перед турниром UFC 202, когда он устроил дебош перед боем с Нэйтом Диасом. По итогам первого слушания Макгрегора оштрафовали на 75 тысяч долларов, приговорили к 50 часам общественных работ и обязали принести публичные извинения.
«Рассмотрит ли Атлетическая комиссия штата Невада санкционирование боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором? Конечно мы это сделаем… Какая комиссия не хотела бы, чтобы двое самых известных бойцов провели бой в ее штате?», — приводит слова исполнительного директора NSAC Боба Беннета Los Angeles Times.
По данным английских СМИ, Мейвезер и Макгрегор достигли принципиальной договоренности о проведении поединка. В конце прошлого года Конор получил боксерскую лицензию от Атлетической комиссии штата Калифорния. Ранее Мейвезер предлагал Макгрегору 15 миллионов з бой, а президент UFC Дана Уайт, в свою очередь, сулил обоим бойцам по 25 миллионов долларов гонорара за поединок.
Источник — Klitschko-brothers
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