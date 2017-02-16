Ломаченко жестко раскритиковал других чемпионов в своем весе

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в жестком ключе прокомментировал трудности в организации боев с чемпионами мира по другим версиям в своей весовой категории.

«Хотел бы поблагодарить Джейсона Сосу, который согласился принять бой, чтобы определить лучшего в дивизионе, в отличии от других чемпионов. Хотя все и так знают, что я тут папа. Я перешел в 130 фунтов в надежде на то, что здешние чемпионы не такие трусы, как в полулегком весе, но, похоже, я ошибся.

Всем остальным «чемпионам» этих двух категорий: вы вовсе не чемпионы, вы бизнесмены, причём никчемные! Избегая рисков, вы дурите фанов, да и для бизнеса это нехорошо. Я пришел в этот спорт доказать себе и другим, что я — крутой чемпион. Так что пока вы там от меня прячетесь, я иду к своим целям. Мой следующий шаг — 8 апреля. Увидимся!», - сказал Василий Ломаченко.