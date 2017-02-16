Владимир КЛИЧКО: «Наше уважение с Джошуа – хорошо для бокса»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на сегодняшней пресс-конференции в Кельне заявил, что его будущий соперник британец Энтони Джошуа совсем не похож на других британских боксеров, с которыми пересекались его пути:

«Джошуа кардинально отличается от всех британских боксеров, с которыми я встречался. Энтони доказывает, что дело не в национальности, а в человеке. То уважение, которое мы с ним демонстрируем друг к другу - это хорошо для бокса. Это как раз то, что нужно. И без какой-то показушной агрессии его придут посмотреть 90 тысяч зрителей. Этот бой - мечта любого промоутера», - сказал Владимир Кличко.