Ломаченко готов принять вызов Гарсии

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью Es News сказал, что готов боксировать с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Майки Гарсией, уже не раз заявлявший о своем желании встретиться с ним.

«Бой с Гарсией интересен мне, и это более реальный бой, чем с Пакьяо. Посмотрим, я не люблю загадывать, но те дела, которые сейчас происходят в моей весовой категории - никто не хочет боксировать, никто не хочет объединять пояса, как и в 126 фунтах. Сидят себе со своими поясами, защищают их непонятно с кем, а объединяться не хотят. Так что, думаю, мне придется подняться в 135 фунтов (легкий вес - boxingnews.com.ua)», - сказал Василий Ломаченко.