Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ломаченко готов принять вызов Гарсии

Украинец готов боксировать в легком весе

  • 16.02.2017 21:37
  • 129 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью Es News сказал, что готов боксировать с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Майки Гарсией, уже не раз заявлявший о своем желании встретиться с ним.

«Бой с Гарсией интересен мне, и это более реальный бой, чем с Пакьяо. Посмотрим, я не люблю загадывать, но те дела, которые сейчас происходят в моей весовой категории - никто не хочет боксировать, никто не хочет объединять пояса, как и в 126 фунтах. Сидят себе со своими поясами, защищают их непонятно с кем, а объединяться не хотят. Так что, думаю, мне придется подняться в 135 фунтов (легкий вес - boxingnews.com.ua)», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.