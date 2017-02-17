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УАЙЛДЕР: «Хотел защищать США против России, но Поветкин все испортил»

Американский боксер резко выступил против применения допинга в спорте

  • 17.02.2017 11:17
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время телефонной конференции с представителями СМИ раскритиковал россиянина Александра Поветкина за употребление запрещенных препаратов:

«Это просто смехотворно и грустно одновременно. Надеюсь, наш спорт очистится от допинга и люди смогут получить бои, которые они хотят видеть. Я просто ненавижу ситуации, когда есть отличные бойцы, но некоторые бои не могут состояться, потому что они хотят кое-что употреблять.

Вот такая ситуация была у Поветкина в бою со мной. Я с нетерпением ждал этого боя, с нетерпением ждал поездки в Россию, чтобы защищать мою страну, Соединенные Штаты, против России. Против какой страны лучше защищать свою страну, как не против России? Я с нетерпением этого ждал, но не мог этого сделать из-за чьей-то выходки. Спорт надо очистить, пока его еще не совсем испортили.

Я всегда ставлю в пример себя: я просто силен от природы. Силен и без работы с железом, без тренировок. Просто силен, и все. Это естественная сила Алабамы. И я всегда таким был. Вы видели мой бой с Артуром Шпилькой? А теперь просто представьте, что было бы, если бы я принимал какие-то препараты - да я бы его просто убил! Я и так думал, что я его убил», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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