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Насим ХАМЕД: «Джошуа нокаутирует Кличко»

Бывший чемпион мира в полулегком весе отдает предпочтение британскому бойцу

  • 17.02.2017 12:55
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известный в прошлом британский боксер Насим Хамед, бывший чемпион мира в полулегком весе по версиям WBC, WBO, IBF, IBO, в 2015-м году вошедший в Международный зал боксерской славы, считает, что Энтони Джошуа досрочно победит Владимира Кличко в поединке, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

По мнению «Принца Насима», Джошуа должен выигрывать досрочно, чтобы доказать, что на данный момент он – лучший боец в супертяжелом дивизионе. 43-летний Хамед считает, что Джошуа нокаутирует Кличко во второй половине боя.

«Мне всегда нравилось, как боксирует Джошуа, - цитирует Хамеда The Sun. – Один раз по нему хорошо попала Диллиан Уайт, что свидетельствует о том, что Энтони не безгрешен, однако он сумел выстоять.  Бой против Владимира Кличко – новый этап в его жизни. Джошуа – лучше, сильнее и быстрее украинца. Уверен, что он выиграет у Кличко нокаутом. Думаю, это произойдет в середине боя или в поздних раундах. Просто, это время Энтони».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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