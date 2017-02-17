Насим ХАМЕД: «Джошуа нокаутирует Кличко»

Известный в прошлом британский боксер Насим Хамед, бывший чемпион мира в полулегком весе по версиям WBC, WBO, IBF, IBO, в 2015-м году вошедший в Международный зал боксерской славы, считает, что Энтони Джошуа досрочно победит Владимира Кличко в поединке, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

По мнению «Принца Насима», Джошуа должен выигрывать досрочно, чтобы доказать, что на данный момент он – лучший боец в супертяжелом дивизионе. 43-летний Хамед считает, что Джошуа нокаутирует Кличко во второй половине боя.

«Мне всегда нравилось, как боксирует Джошуа, - цитирует Хамеда The Sun. – Один раз по нему хорошо попала Диллиан Уайт, что свидетельствует о том, что Энтони не безгрешен, однако он сумел выстоять. Бой против Владимира Кличко – новый этап в его жизни. Джошуа – лучше, сильнее и быстрее украинца. Уверен, что он выиграет у Кличко нокаутом. Думаю, это произойдет в середине боя или в поздних раундах. Просто, это время Энтони».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.