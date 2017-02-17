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Следующим соперником Усика станет амеркианец Майкл Хантер

Бой запланирован на 18-е марта

  • 17.02.2017 13:15
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ucnlive.com. Александр Усик
© ucnlive.com. Александр Усик

Очередной поединок украинского боксера Александра Усика на профессиональном ринге может состояться 18 марта.

По информации украинца, противостоять ему будет 28-летний американец Майкл Хантер. Также Александр добавил, что подготовку к поединку будет проходить в Америке.

«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер», — сообщил Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В ночь на 18 декабря в Инглвуде (США) Усик в 9 раунде нокаутировал Табисо Мчуну из ЮАР.

Источник — ТСН

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