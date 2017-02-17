Следующим соперником Усика станет амеркианец Майкл Хантер

Очередной поединок украинского боксера Александра Усика на профессиональном ринге может состояться 18 марта.

По информации украинца, противостоять ему будет 28-летний американец Майкл Хантер. Также Александр добавил, что подготовку к поединку будет проходить в Америке.

«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер», — сообщил Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В ночь на 18 декабря в Инглвуде (США) Усик в 9 раунде нокаутировал Табисо Мчуну из ЮАР.