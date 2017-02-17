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Димитренко нокаутировал Доведана

Сербский боксер сумел продержаться лишь до второго раунда

  • 17.02.2017 14:01
  • 666 просмотров
  • 8 комментария
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akboxing.ru. Александр Димитренко
© akboxing.ru. Александр Димитренко

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе уроженец Евпатории Александр Димитренко (39-3, 25 КО), представляющий ныне Германию, успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от новозеландца Джозефа Паркера, нокаутировав во втором раунде сербского боксера Милоша Доведана (2-29, 2 КО), для которого это поражение стало уже 26-м досрочным в его карьере.

Отметим, что это была уже вторая встреча Димитренко и Доведана в ринге - первый их бой, состоявшийся 14 месяцев назад, закончился с точно таким же результатом - победой Димитренко нокаутом во втором раунде. Только в этот раз Доведан продержался аж 28 секунд дольше.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 17.02.2017 14:13
    +8
    Не хочешь срать не мучай ж......Зачем вообще проводить такие бои?????????????
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    bonv
      bonv, 17.02.2017 14:17
    +7
    2 мішка.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 17.02.2017 14:18
    +9
    Тут плакать или смеяться?
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    rk2017
      rk2017, 17.02.2017 14:20
    +2
    какой-то фэйс у него запойный
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    rk2017
      rk2017, 17.02.2017 14:23
    +5
    (2-29, 2 КО)!!!! Пожалуй, этого товарища и я нахлабучу))
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    Yaric
      Yaric, 17.02.2017 14:45
    +2
    Ну хорошо, хоть не обосрался в этот раз ватный Саня.

    У соперника, правда, послужной список 2-29, так что даже такой серун, как Димитренко, вышел в ринг без своего обычного поноса
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    bohdanshevchenko
      bohdanshevchenko, 17.02.2017 14:46
    +2
    В следующем бою Димитренко будет драться с небитым шведом Гранатом (если. конечно, не обосрется перед выходом в ринг, как уже у него бывало). Там снова будут ватой пол ринга вытирать))
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 17.02.2017 14:51
    0
    Успешно вернулся в ринг? Что-то совсем нездоровое происходит в профи-боксе, если санкционируют такие "бои". Какой-то позор.
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