Димитренко нокаутировал Доведана

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе уроженец Евпатории Александр Димитренко (39-3, 25 КО), представляющий ныне Германию, успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от новозеландца Джозефа Паркера, нокаутировав во втором раунде сербского боксера Милоша Доведана (2-29, 2 КО), для которого это поражение стало уже 26-м досрочным в его карьере.

Отметим, что это была уже вторая встреча Димитренко и Доведана в ринге - первый их бой, состоявшийся 14 месяцев назад, закончился с точно таким же результатом - победой Димитренко нокаутом во втором раунде. Только в этот раз Доведан продержался аж 28 секунд дольше.