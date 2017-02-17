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Джей ДИЗ: «Кличко проиграл Фьюри из-за проблем с женой»

Тренер Уайлдера – о бое Кличко с Фьюри и предстоящей встрече с Джошуа

  • 17.02.2017 17:31
  • 1153 просмотров
  • 1 комментария
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Второй тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Джей Диз заявил, что команда Уайлдера будет рада видеть на его поединке с Джеральдом Вашингтоном бывшего доминатора супертяжелого дивизиона украинца Владимира Кличко:

«Мы будем очень рады видеть Владимира Кличко на нашем бою. Владимир Кличко всегда хорошо к нам относился, он просто хороший человек. К тому же, частью менеджмента, как у него, так и у нас, занимается один и тот же человек - Шелли Финкель. У Владимира есть два дома в городах США, и наш город находится как раз посередине между ними (смеется). Владимир отличный парень, так что мы с радостью встретим его здесь, примем с распростертыми объятиями», - сказал Джей Диз.

Также тренер рассказал, чего ожидает от боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа:

«Что касается боя Владимира с Джошуа, что здесь, думаю, все зависит от того, в каком состоянии сейчас находится Владимир. Насколько он постарел? Остались ли у него силы на еще один большой бой? Я знаю, что перед боем с Тайсоном Фьюри у него было очень много проблем с женой, с ее депрессией. А это не шутки. Я это знаю по себе, тоже прошел подобное со своей женой. Это отнимает у тебя кучу сил и энергии. Но не надо преуменьшать и заслуг Тайсона Фьюри, потому что он сделал свою работу. Сейчас Владимир, образно говоря, приперт к стенке, поэтому, думаю, в этот раз он покажет все, на что он способен - способен на сегодняшний день», - сказал Джей Диз.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    viksilverland
    online
      viksilverland, 17.02.2017 17:48
    -3
    А какая у жены Кличка депресия может быть? Депресняк что она маленькая ростом? Ну ниче, на каблуках высоких нормально. Не депресуй.
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