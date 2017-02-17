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КЛИЧКО: «Мы с Джошуа уважаем друг друга, но в ринге этому не место»

Украинский боксер рассказал о сильных сторонах своего будущего соперника

  • 17.02.2017 20:58
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что хорошие отношения с британским бойцом не помешают ему качественно провести поединок.

Об этом Владимир заявил на общей пресс-конференции с Джошуа, анонсирующей предстоящий бой, прокомментировав и сильные стороны своего будущего соперника.

«У Джошуа сильный джеб. Как я уже говорил, он моя копия, только с меньшим опытом, - цитирует Кличко BoxingScene. -  Мы уважаем друг друга. Но это затишье - перед бурей. Как только я окажусь в ринге, ничего личного, просто бизнес. Я начну драться. И буду боксировать все 12 раундов или сколько там будет длиться наш бой. До боя и после мы уважаем друг друга, но в ринге этому не место. Такая у нас работа».
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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