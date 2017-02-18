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Деонтей УАЙЛДЕР: «Поединок Кличко – Джошуа – это бой-мечта»

Американский боксер — о будущем бое на стадионе Уэмбли

  • 18.02.2017 10:22
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klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время общения с представителями СМИ заявил, что с большим нетерпением ждет запланированного на 29 апреля боя между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, но у него есть сомнения, что этот поединок состоится:

«Это бой, который хотят видеть все фаны бокса. Реально хотят. Когда в ринге сходятся два больших, атлетичных парня, которые всегда находятся в хорошей форме - кому не интересно это посмотреть? Это бой-мечта! Я думаю, что это будет один из лучших поединков в супертяжелом дивизионе за много-много десятилетий. ЕСЛИ он состоится», - сказал Уайлдер.

«Я буду с нетерпением ждать этого боя и надеться, что победит в нем все-таки Джошуа, потому что наш с ним бой будет еще большим событием, чем поединок с Кличко, - продолжил Деонтей, - Думаю, он будет значимее для фанов, и, соответственно, более прибыльным, потому что мы оба непобедимы, что добавляет интриги».

Источник — Boxingnews

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