Рой Джонс по-дружески побил Бобби Ганна

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс (65-9, 47 КО) одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде в бою со своим 43-летним соотечественником Бобби Ганна (21-7-1, 18 КО).

Джонс доминировал в ринге с самого начала боя, а в седьмом раунде настолько сильно потряс Ганна, что, казалось, ему оставалось провести всего один удар, чтобы отправить Бобби в нокаут. Но Рой отступил, не став наносить удары. После перерыва между седьмым и восьмым раундами рефери остановил бой по просьбе секундантов Ганна, зафиксировав победу Роя Джонса техническим нокаутом.

«Я думаю, он меня пожалел», - сказал после боя Ганн. Со стороны казалось, что, несомненно, так оно и было.