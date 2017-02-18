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Рой Джонс по-дружески побил Бобби Ганна

Поединок закончился техническим нокаутом в восьмом раунде

  • 18.02.2017 11:17
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vringe.com. Бобби Ганн и Рой Джонс
© vringe.com. Бобби Ганн и Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс (65-9, 47 КО) одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде в бою со своим 43-летним соотечественником Бобби Ганна (21-7-1, 18 КО).

Джонс доминировал в ринге с самого начала боя, а в седьмом раунде настолько сильно потряс Ганна, что, казалось, ему оставалось провести всего один удар, чтобы отправить Бобби в нокаут. Но Рой отступил, не став наносить удары. После перерыва между седьмым и восьмым раундами рефери остановил бой по просьбе секундантов Ганна, зафиксировав победу Роя Джонса техническим нокаутом.

«Я думаю, он меня пожалел», - сказал после боя Ганн. Со стороны казалось, что, несомненно, так оно и было.

Источник — Boxingnews

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