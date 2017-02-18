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Тони БЕЛЛЬЮ: «Когда я побью Хэя, вы услышите от него кучу отмазок»

Британский боксер – о будущем поединке со своим соотечественником

  • 18.02.2017 11:56
  • 248 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью

Чемпион мир по версии WBC в тяжелом весе, британский боксер Тони Беллью, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с Дэвидом Хэем, заявил, что в случае своей победы предоставит реванш соотечественнику, а также объяснил, почему не станет драться с Энтони Джошуа.

Тони Беллью не планирует драться с Энтони Джошуа даже в случае своей победы над Дэвидом Хэем и выигрыша Джошуа у Кличко. Несмотря на то, что промоутером Беллью и Джошуа является Эдди Хирн, который легко может организовать бой между своими боксерами. Как признался сам Беллью, он слишком мал для супертяжелого веса.

«Я не слишком большой, - цитирует Беллью ESPN. – Я знаю, что мне, как малышу, иногда нравится дурачиться, а также временами я думаю  о том, чтобы сразиться с победителем боя Кличко – Джошуа. Но говоря откровенно, Энтони слишком большой для меня. Джошуа – отличный парень и боксер, я восхищаюсь им, но вряд ли мы встретимся в ринге».

Относительно поединка с Хэем Беллью настроен категорично. По словам Тони, он даже готов дать реванш соотечественнику в случае своей победы. «Я собираюсь дать ему реванш, потому что 4 марта, когда я его побью, вы услышите от Хэя кучу отмазок: либо сломанный палец на ноге, либо сломанный ноготь».

Бой Беллью – Хэй пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится 4 марта на лондонской арене О2.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    wezom07
    online
      wezom07, 18.02.2017 12:42
    0
    мужик достоен поддержки жаль шансов побить Дэва мало
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