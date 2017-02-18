Тони БЕЛЛЬЮ: «Когда я побью Хэя, вы услышите от него кучу отмазок»

Чемпион мир по версии WBC в тяжелом весе, британский боксер Тони Беллью, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с Дэвидом Хэем, заявил, что в случае своей победы предоставит реванш соотечественнику, а также объяснил, почему не станет драться с Энтони Джошуа.



Тони Беллью не планирует драться с Энтони Джошуа даже в случае своей победы над Дэвидом Хэем и выигрыша Джошуа у Кличко. Несмотря на то, что промоутером Беллью и Джошуа является Эдди Хирн, который легко может организовать бой между своими боксерами. Как признался сам Беллью, он слишком мал для супертяжелого веса.



«Я не слишком большой, - цитирует Беллью ESPN. – Я знаю, что мне, как малышу, иногда нравится дурачиться, а также временами я думаю о том, чтобы сразиться с победителем боя Кличко – Джошуа. Но говоря откровенно, Энтони слишком большой для меня. Джошуа – отличный парень и боксер, я восхищаюсь им, но вряд ли мы встретимся в ринге».



Относительно поединка с Хэем Беллью настроен категорично. По словам Тони, он даже готов дать реванш соотечественнику в случае своей победы. «Я собираюсь дать ему реванш, потому что 4 марта, когда я его побью, вы услышите от Хэя кучу отмазок: либо сломанный палец на ноге, либо сломанный ноготь».



Бой Беллью – Хэй пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится 4 марта на лондонской арене О2.