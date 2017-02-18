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Александр ГВОЗДИК: «Хоть Джошуа и фаворит, но победит Кличко»

Украинский полутяжеловес дал свой прогноз на бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа

  • 18.02.2017 15:02
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, считает, что в одном из главных боев 2017 года Владимир Кличко победит Энтони Джошуа.

По мнению Гвоздика, несмотря на прогнозы в пользу британца, выиграет украинец. «Интересно, кто победит в дуэли Кличко против Джошуа. Мои прогнозы на этот бой? Вроде бы все говорит против Владимира. Его соперник намного моложе, в последнем поединке Кличко проиграл Фьюри. Не знаю почему, но мне кажется, что Владимир выиграет», - заявил Гвоздик в интервью ESNEWS.
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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