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Деонтей УАЙЛДЕР: «В конце года хочу объединить все пояса»

Американский боксер поделился планами на будущее

  • 20.02.2017 07:09
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theboxingobserver.com.
© theboxingobserver.com.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время общения с представителями СМИ заявил, что после боя с Джеральдом Вашингтоном он хочет провести два подряд боя с другими чемпионами - сначала с Джозефом Паркером, а потом с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

«Я хочу заполучить все титулы к концу года. Мой план таков: когда я выиграю этот бой (против Вашингтона), я хочу сразиться з Джозефом Паркером, а когда я заполучу его титул WBO, в конце года хочу объединить все пояса в поединке с победителем боя Джошуа - Кличко. Победитель получит все. Его будут называть самым крутым человеком на планете», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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