Деонтей УАЙЛДЕР: «В конце года хочу объединить все пояса»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время общения с представителями СМИ заявил, что после боя с Джеральдом Вашингтоном он хочет провести два подряд боя с другими чемпионами - сначала с Джозефом Паркером, а потом с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

«Я хочу заполучить все титулы к концу года. Мой план таков: когда я выиграю этот бой (против Вашингтона), я хочу сразиться з Джозефом Паркером, а когда я заполучу его титул WBO, в конце года хочу объединить все пояса в поединке с победителем боя Джошуа - Кличко. Победитель получит все. Его будут называть самым крутым человеком на планете», - сказал Деонтей Уайлдер.