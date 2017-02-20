Дэвид ХЭЙ: «Вся Британия ждет победы Джошуа над Кличко»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с обладателем пояса WBC в тяжелом весе Тони Беллью, заявил, что в своем следующем бою хочет сразиться с Энтони Джошуа. Правда, при условии, что его соотечественник победит Владимира Кличко в запланированном на 29 апреля поединке.
Об этом Дэвид Хэй рассказал в интервью Sky Sports, отметив, что его бой с Джошуа станет величайшим боем на планете. «Если Энтони победит Владимира Кличко, чего я и вся Британия ждут с огромным нетерпением, то я буду готов провести с ним бой в любое время. Я был готов с ним драться сразу же после своего возвращения на ринг, потому что знаю, что надо сделать, чтобы побить его, — заявил Хэй. — Надеюсь, что его команда будет иметь достаточно уверенности, чтобы организовать наш бой. Это будет самый большой бой в мире. Сейчас мяч на половине команды Джошуа».
Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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