НЕЛЬСОН: «Ставлю на победу Джошуа раздельным решением судей»

Бывший чемпион мира по версии WBO в крузервейте Джонни Нельсон (45-12-2, 29КО), работающий сейчас на телеканале Sky Sports, поделился своими впечатлениями и выводами от пресс-конференции Владимира Кличко и Энтони Джошуа, состоявшейся в Кельне 16 февраля, а также поставил на победу британца разделенным решением судей.



«Эти два парня вели себя очень уважительно, - пишет Нельсон в своей колонке на сайте телеканала. – Это действительно было хорошее общение без перчаток, уж поверьте мне. Иногда вы думаете, что, может, им стоило добавить бы огня, но сейчас как раз тот случай, когда ни Джошуа, ни Кличко этого не нужно.



Джошуа был скромным и вежливым. И хотя он никогда не вел себя неуважительно на предматчевых мероприятиях, это был первый случай, когда Энтони дал понять: он прекрасно знает, кто перед ним. Все это было похоже на шахматную партию, но оба бойца именно так себя и вели.



Если вы хотите, чтобы я сделал свой прогноз на бой, я бы поставил на Джошуа. Причем победа – не единогласным, а раздельным решением судей.



Джошуа дал понять, что он не собирается участвовать в психологических играх. Как я уже сказал, у меня было ощущение, что своим поведением он поставил Кличко в небольшой тупик: украинец привык, что обычно его оппоненты кричат и сходят с ума. Мне показалось, что Кличко разговаривал с учеником, который будет сдавать ему экзамен, и покажет ему вещи, которым он так и не научился. Но что здесь изменилось.



Сидя рядом с ними, я узнал еще одну интересную вещь: Джошуа является гораздо более расслабленным, счастливым и уверенным в себе. Если внимательно посмотреть на все события, вы увидите, что у Кличко все сложнее: он голоден, он прошел трудный путь, большое внимание к своей персоне, и, в конечном итоге, ставит на кон свою репутацию.



Думаю, что Владимир с его опытом и знанием даже мог бы расстроить Джошуа в предстоящем бою, но, поверьте, мне этого мало при выборе между ним и учеником».



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.