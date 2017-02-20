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Бой Абрахам - Красничи состоится 22 апреля

Поединок Артура Абрахама и Робина Красничио состоится 22 апреля в Германии

  • 20.02.2017 18:47
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theboxingobserver.com. Артур Абрахам
© theboxingobserver.com. Артур Абрахам

22 апреля в Германии состоится поединок, в котором на ринг выйдут бывший чемпион мира в двух весовых категориях Артур Абрахам и экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Робин Красничи.

Этот бой будет носить статус отборочного по версии WBO во втором среднем весе.

Источник — Allboxing.ru

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