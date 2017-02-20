26-летний казах ждет Джошуа после Кличко

26-летний супертяж из Казахстана Иван Дычко намерен взять реванш у чемпиона IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа за поражение в полуфинале Лондонской Олимпиады.
— Джошуа — один из тех, реванш с кем мотивирует меня. Считаю, что победил его в Лондоне. Если он победит Владимира Кличко и сохранит свой титул, поединок между нами весьма вероятен.
Напомним, что недавно Дычко перешёл в профи. Спортсмен подписал контракт с австралийским менеджером Майком Альтамурой и промоутерской компанией MJA Entertainment.
Следует отметить, что в лондонском бою между Дычко и Джоуа судьи отдали победу британцу весьма спорным решением.
Источник — BoxingScene
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