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26-летний казах ждет Джошуа после Кличко

Иван Дычко бросает вызов грандам

  • 20.02.2017 20:23
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26-летний супертяж из Казахстана Иван Дычко намерен взять реванш у чемпиона IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа за поражение в полуфинале Лондонской Олимпиады.

— Джошуа — один из тех, реванш с кем мотивирует меня. Считаю, что победил его в Лондоне. Если он победит Владимира Кличко и сохранит свой титул, поединок между нами весьма вероятен.

Напомним, что недавно Дычко перешёл в профи. Спортсмен подписал контракт с австралийским менеджером Майком Альтамурой и промоутерской компанией MJA Entertainment.

Следует отметить, что в лондонском бою между Дычко и Джоуа судьи отдали победу британцу весьма спорным решением.

Источник — BoxingScene

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