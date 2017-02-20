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Дэвид ХЭЙ: «Надеюсь, что Фьюри вернется в бокс»

Британец ждет соотечественника в ринг

  • 20.02.2017 21:58
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Фан-клуб братьев Кличко
© Фан-клуб братьев Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, которому 4 марта в Лондоне предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира WBC в крузервейте Тони Беллью, заявил, что ему интересно возвращение объявившего о завершении карьеры Тайсона Фьюри в большой бокс.

По мнению Хэя, «Цыганский Король», ушедший с ринга после победы над Владимиром Кличко из-за проблем с допингом и наркотиками, должен вернуться.

«Я всегда желаю лучшего для бокса, - цитирует Хэя World Boxing News. – Фьюри – боец с характером. Он всегда кричал и делал всякую ерунду, но я думаю, что лучше он оставался бы в боксе. Надеюсь, что он вернется. Думаю, что супертяжелому весу интереснее с Фьюри, чем без него. Мой бой с Фьюри? Не уверен, что он реален, даже если он получит лицензию. Хотя, если он ее все-таки получит, конечно, было бы о чем поговорить».

Источник — Klitschko-brothers

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