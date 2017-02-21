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Виталий КЛИЧКО: «У Владимира есть один большой недостаток»

Украинский боксер рассказал о предстоящем бое брата против Энтони Джошуа

  • 21.02.2017 13:57
  • 1055 просмотров
  • 1 комментария
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Klitschko-brothers.com. Братья Кличко
© Klitschko-brothers.com. Братья Кличко
Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего боя своего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа:
 
- Если Владимир Кличко будет ментально сфокусирован - никто не сможет его побить. Его самая большая проблема в том, что он не всегда сфокусирован на 100%, как было в его последнем бою против Тайсона Фьюри.
 
Владимир очень техничен, отлично подготовлен физически, он обладает очень тяжелым ударом, но… у него есть один большой недостаток - часто он бывает недостаточно сфокусирован.
 
Что касается Джошуа, то он молод, силен, голоден. Он очень хороший атлет с прекрасным будущим, но ему еще нужно доказать свой уровень в бою с моим братом. - сказал Виталий Кличко.
 

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    west1nside
    online
      west1nside, 21.02.2017 14:49
    +2
    Ребят вы забыли закопипастить к статье ;
    Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании

    Так статья больше кажется ...
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