Виталий КЛИЧКО: «У Владимира есть один большой недостаток»

Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего боя своего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа:

- Если Владимир Кличко будет ментально сфокусирован - никто не сможет его побить. Его самая большая проблема в том, что он не всегда сфокусирован на 100%, как было в его последнем бою против Тайсона Фьюри.

Владимир очень техничен, отлично подготовлен физически, он обладает очень тяжелым ударом, но… у него есть один большой недостаток - часто он бывает недостаточно сфокусирован.

Что касается Джошуа, то он молод, силен, голоден. Он очень хороший атлет с прекрасным будущим, но ему еще нужно доказать свой уровень в бою с моим братом. - сказал Виталий Кличко.