Виталий КЛИЧКО: «У Владимира есть один большой недостаток»

Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего боя своего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа:
- Если Владимир Кличко будет ментально сфокусирован - никто не сможет его побить. Его самая большая проблема в том, что он не всегда сфокусирован на 100%, как было в его последнем бою против Тайсона Фьюри.
Владимир очень техничен, отлично подготовлен физически, он обладает очень тяжелым ударом, но… у него есть один большой недостаток - часто он бывает недостаточно сфокусирован.
Что касается Джошуа, то он молод, силен, голоден. Он очень хороший атлет с прекрасным будущим, но ему еще нужно доказать свой уровень в бою с моим братом. - сказал Виталий Кличко.
Источник — Boxingnews
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Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании
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