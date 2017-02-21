Александр Гвоздик встретится с Юниески Гонсалесом 8 апреля

29-летний украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12-0, 10КО) проведет свой следующий поединок 8 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Его соперником в 10-раундовом поединке станет 31-летний кубинец Юниески Гонсалес (18-2, 14КО). Этот бой пройдет в рамках шоу, главным событием которого станет поединок между Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой.
Источник — Allboxing.ru
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