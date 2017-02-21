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Экс-боксер «Украинских атаманов» одержал третью победу на профи-ринге

Александр Стрецкий начал карьеру в профессионалах

  • 21.02.2017 15:47
  • 399 просмотров
  • 3 комментария
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Бывший участник клуба WSB «Украинские атаманы» Александр Стрецкий (3-0, 1 КО) одержал свою третью победу на профессиональном ринге.

Поединок Стрецкого с грузинским боксером Сандро Джаджанидзе (7-5, 7 КО) продолжался все отведенные регламентом шесть раундов и завершился победой украинца со счетом 59:55 на карте рефери, который и был единственным судьей в этом поединке.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 21.02.2017 16:17
    0
    Что за бой с одним рефери, в подвале где-то рубились...?
    Ссылка
    west1nside
    online
      west1nside, 21.02.2017 16:27
    0
    ser_nat, 21.02.2017 16:17
    Что за бой с одним рефери, в подвале где-то рубились...?
    а шесть раундов не смущает? на профи ринге?
    Ссылка
    west1nside
    online
      west1nside, 21.02.2017 16:27
    0
    ser_nat, 21.02.2017 16:17
    Что за бой с одним рефери, в подвале где-то рубились...?
    а шесть раундов не смущает? на профи ринге?
    Ссылка
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