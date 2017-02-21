Экс-боксер «Украинских атаманов» одержал третью победу на профи-ринге

Бывший участник клуба WSB «Украинские атаманы» Александр Стрецкий (3-0, 1 КО) одержал свою третью победу на профессиональном ринге.
Поединок Стрецкого с грузинским боксером Сандро Джаджанидзе (7-5, 7 КО) продолжался все отведенные регламентом шесть раундов и завершился победой украинца со счетом 59:55 на карте рефери, который и был единственным судьей в этом поединке.
Источник — Boxingnews
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