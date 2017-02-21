Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я хотел бы провести бой с Салидо»

Чемпион мира по версти WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко, которому 8 апреля предстоит встретиться в ринге с американцем Джейсоном Сосой, заявил, что рассчитывал провести поединок с Орландо Салидо.



Именно мексиканец нанес Василию единственное поражение в профессиональной карьере, победив украинца разделенным решением судей в довольно равном и скандальном бою, который был у Ломаченко лишь вторым на профи-ринге. Планировалось, что Салидо даст реванш украинцу, однако в последний момент мексиканец отказался от боя.



«Да, я был немного разочарован, потому что знал, что все было уже согласовано. Салидо согласился на реванш, была договоренность с Top Rank. Но затем все неожиданно переигралось. Я хотел бы провести бой с Салидо, но это зависит не от меня. Посмотрим, как будет», – цитирует украинца BoxingScene.