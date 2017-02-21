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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я хотел бы провести бой с Салидо»

Украинский боксер вместо мексиканца встретится с Сосой

  • 21.02.2017 16:26
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Чемпион мира по версти WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко, которому 8 апреля предстоит встретиться в ринге с американцем Джейсоном Сосой, заявил, что рассчитывал провести поединок с Орландо Салидо.

Именно мексиканец нанес Василию единственное поражение в профессиональной карьере, победив украинца разделенным решением судей в довольно равном и скандальном бою, который был у Ломаченко лишь вторым на профи-ринге. Планировалось, что Салидо даст реванш украинцу, однако в последний момент мексиканец отказался от боя.

«Да, я был немного разочарован, потому что знал, что все было уже согласовано. Салидо согласился на реванш, была договоренность с Top Rank. Но затем все неожиданно переигралось. Я хотел бы провести бой с Салидо, но это зависит не от меня. Посмотрим, как будет», – цитирует украинца BoxingScene.

Источник — Boxingnews

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