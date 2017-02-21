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Мейвезер-старший: «Конор Макгрегор – «мешок»

Бывший 63-летний боксер готов встретиться со звездой ММА

  • 21.02.2017 17:00
  • 351 просмотров
  • 2 комментария
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63-летний отец знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера Флойд Мейвезер-старший прокомментировал видео спаррингов звезды ММА Конора Макгрегора, который хочет сразиться с его сыном на боксерском ринге:

«Его боксерское мастерство вообще нулевое. Да я сам бы надрал ему задницу без проблем. Он вообще меня не впечатляет. Если мой сын не захочет марать о него свои руки, то я с удовольствием надеру ему задницу сам в мои 63 года. Конор Макгрегор - мешок!», - сказал Флойд Мейвезер-старший.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 21.02.2017 17:06
    0
    Классный он промоушен делает бою сынка, теперь народ точно повалит смотреть платные трансляции предстоящего боя с мешком.
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    DIM-C
      DIM-C, 21.02.2017 17:27
    0
    В случае боя, вопрос лишь в том захочит ли Майвезер прибить МакГрегора сразу или расстянет шоу, для большего колличества рекламных вставок и, следовательно, денег.
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