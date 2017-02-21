Мейвезер-старший: «Конор Макгрегор – «мешок»

63-летний отец знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера Флойд Мейвезер-старший прокомментировал видео спаррингов звезды ММА Конора Макгрегора, который хочет сразиться с его сыном на боксерском ринге:
«Его боксерское мастерство вообще нулевое. Да я сам бы надрал ему задницу без проблем. Он вообще меня не впечатляет. Если мой сын не захочет марать о него свои руки, то я с удовольствием надеру ему задницу сам в мои 63 года. Конор Макгрегор - мешок!», - сказал Флойд Мейвезер-старший.
Источник — Boxingnews
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