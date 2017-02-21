Владимир КЛИЧКО: «Я не сидел на диване и не пил пиво»

Украинский боксер, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что уже имеет план на предстоящий поединок.



По словам Владимира, он уже имеет четкий план на бой. «Я могу обещать сделать то, и то,- цитирует Кличко Daily Mail. – Но обычные обещания пока ничего не значат. Только факты – вот, что самое важное. Все увидят все 29 апреля. Будем считать, что я написал свой прогноз, но конверт будет вскрыт 29 апреля».



Как отметил украинец, он и Джошуа очень похожи. «У Энтони и у меня есть много общего, - рассказал Владимир. – Мы оба – олимпийские чемпионы, которые стали чемпионами мира в профессионалах. Мы оба сильные и умные, вежливы и почтительны. Мы оба побеждали на профессиональном ринге. Кто лучше? На стороне Джошуа – молодость. На моей – опыт. Возраст – понятие относительное. Это только число. Я никогда не буду сидеть на диване и пить пиво. Больше того, такого не будет никогда. Насколько я буду готов хорошо выполнить свою работу в ринге 29 апреля? Все это узнают».



Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.